"Elia Castellucci convocato dalla Nazionale Under 15: una soddisfazione per il settore giovanile biancorosso" Il centrocampista classe 2009 Elia Castellucci è stato convocato dal tecnico federale Italia Under 15 Enrico Battisti per un raduno della selezione "Centro" a Roma. Con lui anche altri 4 ex giocatori del settore giovanile biancorosso.