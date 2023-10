Faccia a faccia. Precedenti favorevoli

PERUGIA - I precedenti dicono Perugia. Stasera si gioca l’undicesimo turno di campionato, al Curi il Perugia riceve l’Entella con fischio di inizio alle 20,45. Sarà la settima sfida tra le due formazioni con un bilancio di quattro vittorie e due pareggi per i biancorossi. Inoltre, in quattro gare il Perugia non ha preso gol contro la formazione ligure.

La prima volta le due squadre si sono sfidate al termine del campionato 2013-2014, dopo la promozione in serie B: in quell’occasione il Grifo superò i liguri nel ritorno della finale della Supercoppa di Serie C per 3-1 (reti di Insigne, Filipe e Henty).

Nella stagione 2014-15 Falcinelli e Parigini consegnarono la vittoria al Perugia (2-1), mentre le due sfide successive, sono terminate con due pareggi entrambe a reti inviolate. La gara successiva è invece datata 20 gennaio 2018, una giornata speciale per Christian Kouan, che debuttò da titolare in prima squadra, e realizzò il gol del momentaneo 1-0 al minuto 49 (2-0 il risultato finale, con la rete di Cerri). L’ultimo incrocio risale invece alla stagione 2019-2020 ed anche in quella circostanza il Grifo si impose per 2-0, grazie alle reti di Capone al 61’ e Iemmello al 94’.