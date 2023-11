Femminile. Grifoncelle in crescita. Ma passa il Riccione Il Perugia Femminile perde 3-0 contro il Riccione Femminile al "Paolo Rossi". Le biancorosse lottano ma non riescono a trovare il varco per il pareggio. Prossimo impegno domenica prossima in casa de L'Aquila 1927.