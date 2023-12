Femminile. Tre premi alle grifoncelle per la stagione scorsa

Riconoscimenti per le ragazze biancorosse per il successo nel campionato passato. Lunedì, nella sede del Comitato Regionale Umbro, si sono tenute le premiazioni delle società che hanno raggiunto diversi obiettivi: per chi ha vinto i rispettivi campionati, premi disciplina e anche riconoscimenti per i club che hanno utilizzato i calciatori più giovani, relative alla stagione sportiva passata. Il Perugia si è aggiudicato tre premi con la squadra femminile: vincitore del campionato di Eccellenza, coppa disciplina, e coppa disciplina assoluta categoria Eccellenza. A consegnare il premio è stato il presidente del Cru Umbria, Luigi Repace. Per il Perugia calcio femminile erano presenti Mauro Lucarini, vice presidente e responsabile squadra femminile, Nino Budina, team manager e Federica Annibaldi, in rappresentanza della squadra.