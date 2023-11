Fischietto. Al Curi c’è Andrea Ancora. Arbitro dal cartellino facile

PERUGIA - Arbitro dal cartellino facile Sarà l’arbitro Andrea Ancora di Roma 1 a dirigere il match tra Perugia e Carrarese, in programma sabato allo stadio Curi con fischio di inizio alle 18,30, e valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone B. Gli assistenti saranno Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Luca Landoni di Milano. Quarto ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo. Nessun precedente tra il fischietto nero Ancora e la prima squadra del Perugia. L’arbitro romano ha però diretto due gare della Primavera, con un bilancio in perfetta parità: una vittoria e una sconfitta. Andrea Ancora ha dimostrato di essere un arbitro dal cartellino facile: in questa prima parte di stagione ha diretto 10 partite, nessuna nel girone dei biancorossi, durante le quali ha tirato fuori ben 39 volte il cartellino giallo e 6 volte il rosso (5 delle quali per doppia ammonizione).