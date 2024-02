Formisano. "Dobbiamo ancora crescere. Ma la strada è giusta»

"Sette giorni fa ci è mancato il coraggio di vincerla e contro la Torres l’abbiamo persa immeritatamente per un episodio. Stavolta, invece, abbiamo colto un successo meritato e siamo cresciuti. Dobbiamo continuare a rischiare e ad avere coraggio, anche con il lavoro offensivo dei due braccetti di difesa. Sappiamo che dobbiamo ancora crescere, ma siamo sicuramente sulla buona strada". L’allenatore del Grifo, Alessandro Formisano non può che essere soddisfatto della vittoria della sua squadra e si gode anche i suoi giovani. " Li conosco benissimo e mi fido di loro. Si stanno guadagnando il loro spazio perché nessuno gli sta regalando niente. Ma la prestazione di Agosti ma anche di Souarè ci devono far capire che dobbiamo puntare su questi ragazzi. In questa settimana avremo dei rientri importanti, di persone che io non ho praticamente mai vista finora".