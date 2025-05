Giovanili. La Primavera col Benevento. Vale la salvezza

Fine settimana decisivo per le squadre del settore giovanile biancorosso. La Primavera si gioca una bella fetta di salvezza nella sfida interna in programma oggi alle 15 con il Benevento. Sempre oggi è in programma un’amichevole, aspettando il via dei playoff, per l’Under 16 contro il Gubbio, alle ore 11 all’antistadio Paolo Rossi. L’Under 14 sarà invece di scena a Grosseto nel Memorial Zecchini. Mentre per Under 13, Under 12, Under 11 amichevole con l’Arezzo a partire dalle ore 15,30 sempre al centro sportivo Paolo Rossi. Mentre per l’Under 9 scatta l’impegno al Memorial Casini, a Trestina, a partire dalle ore 16,30. Domenica, invece, prenderanno il via i playoff per le formazioni Under 17 e Under 15. L’Under 17 sfiderà l’Avellino nell’andata degli ottavi di finale con fischio di inizio alle ore 11 all’antistadio Paolo Rossi. L’Under 15 sarà invece impegnata a trasferta: biancorossi in campo a Sorrento, con fischio di inizio alle ore 11, per l’andata degli ottavi di finale al Comunale Agerola.