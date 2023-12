Giudice sportivo. Anche Santoro finisce in diffida. Arezzo senza Foglia

Il giudice sportivo si è espresso dopo la diciassettesima giornata di campionato. Nelle fila del Perugia entra in regime di diffida Simone Santoro che, contro la Vis Pesaro, ha rimediato la quarta ammonizione stagionale. Il centrocampista si aggiunge alla lista dei calciatori già "in bilico", Matos e Mezzoni. I tre dovranno stare attenti al cartellino giallo nel prossimo match con l’Arezzo (in programma lunedì sera in Toscana) per evitare la squalifica in occasione della sfida con il Cesena, il 23 dicembre al Curi, che chiuderà il girone di andata.

Secondo giallo per Yeferson Paz. Uno squalificato invece nell’Arezzo, prossimo avversario del Grifo: si tratta del centrocampista Fabio Foglia, espulso, per doppia ammonizione, durante la gara, persa per 3-2, a Sassari contro la Torres.