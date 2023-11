Grifo dei giovani in Coppa. A Rimini obiettivo ottavi. Tecnico Baldini a caccia di nuove risposte

Non sarà una passeggiata di metà settimana, sarà un’opportunità per chi ha avuto meno spazio di mettersi in mostra, un’opportunità per Francesco Baldini di tenere in forma tutta la rosa e per il Perugia di andare avanti in Coppa Italia. Il Grifo, in attesa della gara di campionato con il Gubbio, si testa a Rimini. Torna nello stadio che in campionato ha lasciato rimpianti e polemiche (il materasso del salto in alto andato in fumo). Il gruppo si metterà in viaggio questa mattina, molti giocatori resteranno a Pian di Massiano, tra chi deve recuperare perché non al meglio e chi deve invece recuperare dopo il tour de force. Quindi Baldini ha deciso che la coppia centrale Angella (non al meglio della condizione, ma pronto per la gara di domenica) e Vulikic che ha disputato tutte le gare, resterà a Pian di Massiano. Insieme ai due difensori, si alleneranno in sede i centrocampisti Bartolomei, anche lui sempre in campo, Kouan, Santoro. Tra gli attaccanti, invece, Baldini ha scelto di "risparmiare" Seghetti e Vazquez. In porta, invece, è Adamonis il portiere che non sarà aggregato al gruppo. Dentro, invece, tre giovani della Primavera: Viti, Patrignani e Lomangino. A chi toccherà provare a centrare il passaggio del turno? In campo andrà una squadra giovanissima in tutti i reparti. In porta ci sarà Abibi, con Furlan in panchina; al centro della difesa l’inedita coppia formata da Morichelli e Souare: test importante per i due giovani che potrebbero tornare utili in campionato, visto il numero ristretto di difensori centrali a disposizione di Baldini. Sulle corsie esterne ritrovano una maglia dal primo minuto Mezzoni a destra e Cancellieri a sinistra. A centrocampo, invece, spazio ad un trio nuovo, con Torrasi in regia insieme a Iannoni mezzala destra e Acella (al rientro dopo l’infortunio) a completare il pacchetto centrale. Stavolta Baldini, in attacco, dovrebbe riproporre il tridente: sulla destra dovrebbe esserci Ricci (in ballottaggio con Matos), al centro spazio a Cudrig, torna dal primo minuto Lisi. Chi vincerà la sfida, affronterà la vincente di Cesena-Vis Pesaro, in campo ieri sera. Ecco la lista completa dei giocatori convocati da Baldini: Portieri: Abibi, Furlan. Difensori: Cancellieri, Paz, Morichelli, Bozzolan, Souare, Mezzoni, Viti. Centrocampisti: Iannoni, Ebnoutalib, Acella, Torrasi, Giunti, Patrignani. Attaccanti: Matos, Bezziccheri, Ricci, Cudrig, Lisi, Lomangino.