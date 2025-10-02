Grifo, Giunti è il nuovo capitano. Oggi il test con la Pontevecchio

Il nuovo corso in casa biancorossa, targato Piero Braglia, riparte o, sarebbe forse più corretto dire, continua con Giovanni Giunti. Sarà il centrocampista marchigiano ad indossare la fascia di capitano. Una scelta importante che va a premiare quello che, nell’ultima annata ma anche nella prima parte di questa stagione, partita col piede sbagliato, si è confermato il migliore tra i grifoni.

Riconoscimento non solo simbolico ma anche materiale, il trofeo Stile Gioiello, che Giunti ha ricevuto lo scorso maggio dal Centro Coordinamento Perugia Clubs. E, nella speciale classifica, dopo le prime sette giornate, c’è sempre lui in vetta.

Un giocatore che, in estate, avrebbe potuto lasciare il club viste le tante richieste, nonostante il prolungamento, fino a giugno 2028, firmato lo scorso gennaio. Giunti però non ha mai nascosto la sua volontà di restare a Perugia un altro anno per crescere ulteriormente e, queste le sue parole durante il media day, "puntare ad un campionato di vertice con il Grifo".

I tre punti in queste prime sette giornate, oggettivamente, erano qualcosa di impronosticabile ma, nel grigiore generale, i numeri di Giunti parlano chiaro: due gol e un assist, miglior marcatore della squadra, sempre presente per tutti i 90 minuti, eccezion fatta per la sostituzione contro l’Ascoli al 67’.

Il tutto a due anni esatti dal debutto in prima squadra, a Lucca, con Baldini in panchina, dopo la trafila nell’Under 17 biancorossa, prima della promozione in Primavera, con Formisano in panchina, poi il ritiro con Castori e un’altra stagione in Primavera. A seguire, come detto, la prima partita fra i Pro: Lucchese-Perugia del 1° settembre 2023. Il nuovo capitano dovrà fare anche lo psicologo in uno spogliatoio che sta dimostrando una fragilità incredibile.

Compito che, c’è da scommetterci, assolverà nel migliore dei modi vista la passione per la psicologia, tanto da essere iscritto alla facoltà online. Ragazzo eccezionale, in campo e fuori, sarà lui a raccogliere, anche sul piano del carisma, l’eredità di uno come Angella, condizionato purtroppo in maniera eccessiva dagli infortuni. Mai come in questo momento no serve presenza in campo sotto ogni punto di vista.

La prima con la fascia al braccio, per Giunti, domenica al Cabassi con fischio di inizio alle 17,30. L’allenatore biancorosso Braglia proverà l’undici anti Carpi nell’amichevole in programma oggi, alle 16,30, al Comunale degli Ornari, contro la Pontevecchio, club di Eccellenza, già affrontato durante il precampionato. Ingresso libero a cinque euro.