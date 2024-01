Grifo in viaggio: le idee di Formisano. Lewis si candida per una maglia

Ai ritocchi. Alessandro Formisano è al lavoro per la sua prima trasferta stagionale sulla panchina del Perugia. Non mancano, però, gli ostacoli legati alle assenze per la partita che chiuderà la seconda giornata di campionato, domani sera a Pescara. Già, perché a fronte del rientro di Seghetti, che ha scontato le due giornate di squalifica, e dell’arrivo di Lewis, saranno cinque le assenze. Non saranno della partita Lisi (ancora squalificato), Vazquez e Morichelli (ancora infortunati), Mezzoni che non ha recuperato e, salvo un recupero lampo della vigilia, non sarà disponibile neppure Ricci che ha saltato tutta la settimana di lavoro. Il Perugia, nell’insidiosa sfida di Pescara, non dovrà inciampare, dovrà anzi confermare i buoni progressi mostrati nel match contro la Lucchese. La squadra ha avuto un avvio non facile per poi sciogliersi e crescere nella ripresa con una soluzione offensiva ma più equilibrata, il 3-5-2. Con il rientro di Seghetti, l’indisponibilità di Ricci (anche se verrà convocato andrà in panchina), si può ipotizzare che anche a Pescara verrà confermato il 3-5-2, con licenza, per uno dei centrocampisti, di staccarsi per dare supporto alla coppia d’attacco.

In difesa si candida anche Lewis: l’ultimo arrivato in casa Grifo è in ballottaggio per una maglia con Vulikic. Formisano potrebbe anche dargli una chance dal primo minuto. Mentre le altre due maglie saranno di Angella e Dell’Orco. Nessun dubbio sulla destra: con Mezzoni out, ci sarà Paz, mentre a sinistra Cencellieri parte favorito su Bozzolan. Capitolo centrocampo: il trio più accreditato è quello formato da Iannoni, Torrasi e Santoro, anche se non si esclude una soluzione con Kouan al posto di uno tra Santoro e Torrasi. Mentre in attacco ci sarà spazio per la coppia Seghetti-Sylla, alla prima apparizione insieme.