Grifo, la carica per la gara-verità: "Noi vogliamo questa vittoria"

“Noi vogliamo questa vittoria“. I tifosi biancorossi, arrivati in massa (più di duecento) all’antistadio di Pian di Massiano, hanno una richiesta specifica. Il Perugia, domani sera, non dovrà fallire la sfida con la Lucchese anche alla luce dei risultati di venerdì e ieri. La spinta dei tifosi e anche il confronto tra le parti dovranno dare qualcosa in più alla squadra impegnata nel posticipo.

Quella di ieri è stata mattinata diversa per la squadra e per l’allenatore Lamberto Zauli. I tifosi lo avevano annunciato in una nota e alle 12 durante l’allenamento oltre 200 sostenitori (gruppi della Nord ma anche qualche tifoso del Coordinamento e del Santa Giuliana) hanno riempito l’antistadio di Pian di Massiano. Zauli ha interrotto la seduta che era a porte chiuse per farli entrare e dopo qualche coro dagli spalti mentre i biancorossi si allenavano, la squadra si è riunita davanti a loro.

I tifosi hanno chiesto alla squadra di dare l’anima, di mettere in campo maggiore determinazione a partire dalla gara con la Lucchese, una sfida da non sbagliare. “Non ci meritiamo questa situazione e non la meritate nemmeno voi, ci aspettiamo però che facciate qualcosa di più per uscirne. Noi vi siamo sempre vicini”, hanno spiegato i tifosi al gruppo riunito. E poi è partito il coro “noi vogliamo questa vittoria”.

Per la squadra ha preso la parola il tecnico Zauli. “Ci stiamo male per certi risultati – ha spiegato – . Io sono qui a metterci la faccia, vi dico che dietro di me ho un gruppo di ragazzi per bene che sta dando tutto per uscire da questa situazione. Vi prometto il massimo impegno di tutti. Mi sbilancio io, vedrete che usciremo da questa situazione”.

Un confronto dall’impatto importante che dovrà produrre risultati immediati. L’allenatore del Perugia sta studiando le migliori soluzioni da proporre con l’organico attualmente a disposizione. C’è “abbondanza“ in attacco, c’è emergenza in difesa per la sfida di domani sera. In settimana Zauli ha provato con insistenza la difesa a tre, con un centrocampo a quattro e tre attaccanti. Davanti a Gemello potrebbero giocare Leo, Dell’Orco e uno tra Plaia e Giraudo (quest’ultimo ha ripreso ad allenarsi solo a metà settimana, potrebbe giocare in difesa o a centrocampo). In mediana Broh e Giunti, con Cisco a destra e uno tra Giraudo e Lisi a sinistra, mentre davanti Matos e Kanoute (favorito su Seghetti) a supporto di Montevago, larghi o più stretti.