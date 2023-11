Grifo, la fotografia di Giugliarelli è sfocata: "Così non va: dobbiamo fare molto di più"

Jacopo Giugliarelli storce il naso. Dopo il pareggio con il Pineto il dirigente (sta conseguendo l’abilitazione a direttore sportivo) guarda la fotografia al cammino del Perugia e la trova sfocata. Un bilancio a un terzo di campionato, con i conti che non tornano perfettamente. "Dobbiamo fare tutti di più. Non possiamo accontentarci, dobbiamo andare oltre", il messaggio di Giugliarelli. "Nonostante avessimo detto, a inizio stagione, che l’obiettivo lo avremmo capito strada facendo, penso sia coerente oggi dire che non siamo soddisfatti di quanto visto fino ad ora. Sono il primo che si mette in discussione. È bene smettere di porre l’attenzione su cosa manca alla squadra: questo campionato ha dimostrato che abbiamo tutte le carte in regola per giocarci le gare al massimo".

Alla ripresa ha parlato con la squadra?

"Sì. Penso che ognuno di noi debba essere in grado di sacrificare qualcosa di personale per mettersi al servizio di un risultato. Se vogliamo cambiare marcia non possiamo accontentarci della normalità. In alcuni tratti delle partite abbiamo invece dato la sensazione di volerci accontentare dell’obiettivo minimo. Probabilmente inconsciamente, dopo aver recuperato spesso le partite, dopo aver infilato una serie di risultati senza sconfitte, abbiamo pensato che non servisse fare qualcosa più dell’ordinario. Si continua a parlare di squadra incompleta, io invece dico che siamo insoddisfatti di alcuni giocatori che scendono dalla B, non conoscono la C: da loro ci aspettiamo di pù".

Baldini condivide?

"C’è condivisione totale. Sappiamo che ognuno di noi deve fare di più. Sia chiaro non imputiamo scarso impegno, ma se un gruppo fa tutti questi pareggi è perché tira il freno. Ma io non ho ancora visto squadre superiori a noi".

E il Cesena?

"Vince sulla scorta dello scorso campionato, quando con 80 punti non ha raggiunto la B. E noi dovremo fare più di loro. Dobbiamo cambiare passo e dipende più da noi".

Qual è l’obiettivo del Grifo?

"Possiamo stare tra le prime, la media punti è inferiore rispetto al nostro potenziale. Ma tutto è ancora alla portata di tutti".

E quello da qui alla fine del girone?

"Ridurre il gap con le squadre che stanno davanti".

A gennaio che succederà?

"In queste cinque gare avremo il quadro completo. Vediamo su 15 punti quanti ne faremo".

Le squadre giovanili si stanno comportando bene...

"Siamo contenti, ma il nostro obiettivo è portare in prima squadra altri giocatori".

Quanto conta il minutaggio per il Perugia?

"La squadra non è stata costruita per fare minutaggio. Infatti come numeri siamo tra le ultime".