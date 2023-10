Grifo, manca solo il gol: porta inviolata 5 volte. Baldini: "Dobbiamo migliorare in attacco"

C’è tanto rammarico, perché se è vero che Adamonis ha fatto grandi parate nel primo tempo, quelle di Meli, portiere della Recanatese, sono stati più che altro regali degli attaccanti del Grifo. I biancorossi hanno riportato un punto dalla trasferta con la squadra di Pagliari, la consapevolezza di avere un ottimo portiere, una efficace difesa e fase difensiva, con 5 gare su dieci senza prendere gol (non da tutti), ma anche quella che davanti serve qualcosa in più (in attesa del mercato) per fare il salto di qualità. "Ai punti il Perugia avrebbe meritato la vittoria, ma se poi non concretizzi, queste partite rischi pure di perderle - ha spiegato Francesco Baldini al termine del confronto - In C non esistono partite semplici. Era logico che potessero metterci in difficoltà, però nel secondo tempo abbiamo dominato. Dobbiamo migliorare in maniera assoluta sotto porta". La Torres scappa, l’aggancio al Pescara non è riuscito. Il Perugia perde una buona occasione. E stavolta il tecnico lo dice apertamente: il risultato non è quello auspicato. "I ragazzi hanno provato a vincere, c’era rammarico dentro lo spogliatoio per non esserci riusciti. Il punto non è buono, perché dovevamo vincere. C’è da dire che ci abbiamo provato in tutti i modi e ho anche provato tutte le soluzioni offensive che avevo: a inizio secondo tempo ho messo Matos tra le linee, passando al 4-2-3-1, perché avevo visto che c’era spazio, e infatti ha subito conquistato il rigore". Niente alibi, ma qualche attenuante. "Siamo arrivati con qualche acciacco: Ricci ha provato a scaldarsi ma aveva problemi, Santoro e Bartolomei erano reduci dall’influenza e Lisi non era al meglio, ma non voglio che questi siano alibi". La testa va all’Entella: il presidente Santopadre non ha gradito il rinvio del match di giovedì col Cesena per l’allerta meteo. Baldini è in linea. "Cose che non si spiegano. Noi giocheremo in Coppa il giovedì per poi scendere di nuovo in campo la domenica. Lunedì al Curi incontreremo un team più riposato di noi".