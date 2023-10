Grifo-Melchiorri, c’eravamo tanto amati : "Perugia mi ha dato e tolto: sogno il gol dell’ex"

Centoquindici presenze, 25 gol e tredici assist. E tante magie. Federico Melchiorri è stato tra i giocatori degli ultimi anni più belli da veder giocare con la maglia biancorossa. Una storia contrastata, però, quella tra l’attaccante marchigiano e il Perugia calcio, culminata con l’amaro addio della stagione scorsa, quando il Grifo era in grande difficoltà e avrebbe avuto bisogno dei suoi gol. "Non ho idea se con me il Perugia si sarebbe salvato - spiega l’ex attaccante biancorosso, ora alla Recanatese -. Ma sicuramente mister Castori avrebbe avuto un uomo in più che avrebbe dato tutto per portare il Grifo alla salvezza".

Però sei andato via: che è successo?

"Me ne sono andato perché mi è stato chiesto a ripetizione, anno dopo anno. Ma io sarei rimasto".

E adesso ti ritrovi il Perugia di fronte. Con quale stato d’animo?

"È stimolante, non vedo l’ora di affrontare il Perugia, i miei ex compagni, siamo di fronte a una delle grandi della categoria, ho un enorme voglia di fare bene, dobbiamo giocarcela".

Hai seguito il Perugia in questo avvio di campionato?

"Con qualche compagno mi sento ancora, con Angella e Dell’Orco siamo rimasti in contatto. Vedo che il Grifo sta andando forte, insieme alla Torres è imbattuto, dopo un avvio normale, ha preso il via, speriamo di fermarlo - sorride - Poi, dopo la gara con noi, auguro al Perugia tutto il meglio".

Che partita ti aspetti?

"Il Perugia gioca bene, non l’ho mai visto giocare così a livello offensivo, il mister deve essere molto bravo, inoltre è imbattuto, quindi è difficile anche fargli gol. Sappiamo che sarà dura, ma ce la giocheremo a viso aperto, come abbiamo sempre fatto".

Sogni il gol dell’ex?

"Non vedo l’ora di giocare e spero sì di fare il gol dell’ex".

Ma di Perugia hai più ricordi positivi o negativi?

"Positivi sicuramente, sono stato tanti anni, quattro-cinque, con il break di Ferrara. Tra i ricordi più belli la promozione dopo l’amara retrocessione. Quando siamo tornati in B dopo il disastro dell’anno precedente, è stata una enorme soddisfazione".

Perugia ha visto il Melchiorri migliore?

"Qualcosa in più avrei potuto fare. Io sarei rimasto volentieri per centrare la salvezza, ma sono dovuto andare via".

Parliamo del presente: la nuova esperienza a Recanati.

"Mi trovo veramente bene, sono in una società seria, sono attenti, sono riusciti a creare un ambiente familiare, tutti remano dalla stessa parte, c’è uno spirito molto positivo. Fino ad ora abbiamo fatto discretamente bene, si può e si deve fare qualcosa in più, siamo un bel gruppo, anche a livello di qualità".

E con Pagliari come va?

"Benissimo, è un grande".