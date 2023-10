Grifo, troppi pari: è l’ora di accelerare. Vazquez si ferma, è in dubbio per domani

Il Perugia cerca il gol per trasformare i tanti pareggi in vittorie. "Dobbiamo migliorare sotto porta", ha spiegato Baldini dopo l’ultima performance a Recanati, con il Perugia che ha sciupato un calcio di rigore e una serie di chance invitanti. Già, perché lo 0-0 di giovedì va a sommarsi ai cinque pareggi già conquistati nelle precedenti sfide. Il Grifo è la squadra che in assoluto ha pareggiato di più in questo avvio di campionato.

Appena due quelli delle prime tre della classe, Torres, Cesena e Pescara, così come quelli della Carrarese, oggi quinta in graduatoria. Il Perugia è primo con sei pareggi, sul podio c’è il Pontedera con cinque, poi quattro per Gubbio, Pineto e Vis Pesaro.

Per accelerare, accorciare sulla prima della classe, il Perugia va a caccia dei tre punti. A partire da domani, contro la Virtus Entella, formazione partita come una delle favorite, in difficoltà in avvio, ma ora, con il cambio in panchina in forte ripresa. Sono tre le vittorie consecutive infilate dalla squadra di Chiavari che arriva a Perugia riposata, dopo il rinvio del match con il Cesena per allerta meteo.

Il Perugia di Baldini deve fare i conti con qualche incidente di percorso: ieri, nella seduta pomeridiana, il tecnico non ha potuto contare su Vazquez. L’attaccante ha disertato la seduta per un affaticamento muscolare. Lo staff biancorosso è ottimista in vista della gara di domani sera, ma intanto valuta anche soluzioni alternative nel caso in cui Vazquez non dovesse farcela. Nell’ultima seduta, in agenda oggi, l’allenatore del Grifo scioglierà gli ultimi dubbi sulla formazione da proporre.

Intanto in difesa: davanti a Adamonis ci saranno sicuramente Angella e Vulikic, mentre si apre un ballottaggio sulle fasce, con mezzoni favorito su Paz, a destra e Bozzolan su Cancellieri a sinistra.

In mezzo al campo e in attacco dipenderà dalla disponibilità di Vazquez, anche se alla fine la scelta si riassume nel ballottaggio tra Lisi e Santoro: nel primo caso sarà 4-3-3, nel secondo sarà un 4-3-1-2. In mediana, quindi, largo a Bartolomei insieme a Kouan e Iannoni, se sarà tridente ci saranno Matos, Lisi e uno tra Seghetti e Vazquez, altrimenti ci sarà Santoro alle spalle di Matos e Vazquez ( con Seghetti e Cudrig che attendono risposte). Il Perugia deve solo limare i dettagli in zona gol, perché le cinque gare senza gol subiti che regalano la seconda miglior difesa per una squadra che va all’attacco, qualcosa vorrà pur dire.