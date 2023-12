I numeri. Sette gare concluse senza subire gol. Cinque volte in trasferta

Con il successo per 1-0 sul campo dell’Olbia salgono a sette i clean scheet stagionali del Perugia. Un buon risultato per i biancorossi di Francesco Baldini che non hanno subito gol sette volte su sedici incontri del campionato. Cinque volte è accaduto con Adamonis in porta, due invece con Furlan che ha sostituito il numero uno della Lazio quando ha dovuto scontare le tre giornate di squalifiche. Otto le partite senza gol per la capolista Cesena e la Carrarese; sette, come i biancorossi per la Torres, seconda in classifica. Il dato significativo è che il Grifo delle sette volte senza subire gol, cinque volte è accaduto in trasferta. I biancorossi non hanno subito reti alla prima giornata contro la Lucchese, a Fermo, ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, a Recanati e a Olbia. In casa, invece, porta inviolata, nelle partite con il Sestri Levante e con il Gubbio.