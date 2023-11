I numeri: sette pari per i biancorossi. Minuti di recupero benedetti e... maledetti. La Torres esulta e vola, il Grifo si dispera

C’è il recupero che fa sognare e quello che fa disperare. La Carrarese ha raggiunto il successo al 95’ contro la Spal: tre punti all’ultimo tuffo che hanno permesso ai toscani di superare i biancorossi nel turno precedente lo scontro diretto. Che dire della Torres capolista? Sotto di un gol a Pesaro ha prima pareggiato e poi trovato il successo al 95’. Punti che portano i sardi a più otto in graduatoria, insieme al Cesena. Il Perugia, invece, è la squadra che si è disperata nel recupero di Pineto, perché ha visto svanire due punti fondamentali nella rincorsa. I gol di Gambale al 93’ minuto di Pineto-Perugia, ha condannato il Grifo al settimo pareggio stagionale. La squadra di Baldini, prima della trasferta in Abruzzo, aveva già fatto registrare il segno X contro Lucchese, Pescara, Pontedera, Rimini, Torres e Recanatese. Nei tre campionati professionistici italiani soltanto 3 squadre hanno pareggiato più partite del Perugia: Bari (9 in 13 gare, Serie B), Udinese (8 in 12 gare, Serie A) e Audace Cerignola (8 in 14 gare, girone C di Serie C). Il cinquanta per cento di pareggi sono troppi. Anche se per il restante cinquanta il Perugia ha perso solo una volta. Ma ripensando alle gare finite con segno x in almeno metà dei match il Grifo avrebbe potuto conquistare il risultato pieno. Da Rimini, Recanati e Pineto i biancorossi sono tornati con un carico di rimpianti, due volte in vantaggio, una volta con un rigore gettato al vento. Serve qualcosa in più.