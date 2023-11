Il baby Seghetti è l’oro del Perugia. Quattro gol e doppio ’minutaggio’

Alessandro Seghetti è un patrimonio inestimabile per il Perugia. Perché non solo ha fatto quattro gol con una media realizzativa formidabile, non solo perché è il capocannoniere della squadra di Baldini. Ma è il giocatore che regala più soddisfazioni nelle casse biancorosse per il minutaggio. "Il Perugia non è stato costruito per fare minutaggio, siamo tra le squadre con i numeri più bassi", ha dichiarato Jacopo Giugliarelli. Ma c’è l’eccezione nella rosa biancorossa: il Perugia prende il vero minutaggio solo da Seghetti che porta il massimo della quota, il duecento per cento. Perché è un giocatore italiano, perché arriva dal settore giovanile della società di Pian di Massiano e perché è del 2004. Ad avvalorare le dichiarazioni di Giugliarelli c’è il regolamento e anche un’età media, quella biancorossa, tra le più alte del girone: il Grifo è quinto con una media che sfiora i 25 anni. Accedono al minutaggio due calciatori del 2001 e tutti i convocabili nati dal 2002, il minutaggio di ogni società viene determinato solo in caso di superamento della soglia minima di 270 minuti giocati e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati a partita. Gli stranieri non rientrano e in casa biancorossa, inoltre, oltre a Paz, sono fuori dal minutaggio anche Bozzolan e Iannoni per gli accordi stipulati con le società di proprietà. Inoltre non c’è premio di valorizzazione da parte dei club perché i giocatori sono in serie C, avevano altre offerte di mercato, al massimo i club di proprietà partecipano all’ingaggio. Un contributo importante per il minutaggio potrebbe arrivare da Giunti, che però trova poco spazio perché il reparto è ampiamente coperto. Classe 2001, in rosa, ci sono Cancellieri, Iannoni e Vulikic, ma il centrale non rientra nel computo perché straniero, resta solo il terzino sinistro. Rientrano nel computo Morichelli e Acella entrambi classe 2002.

Francesco Mencacci