Il Grifo non sfonda, porte stregate a Recanati. Vazquez fallisce un rigore nella ripresa

Il Grifo manca l’aggancio al terzo posto. Recanatese e Perugia fanno 0-0, ma stavolta più che mai occorre andare oltre i numeri. Perché la sfida tra il Grifo e la squadra di Pagliari regala un’infinità di occasioni, con due nomi da sottolineare con l’evidenziatore: Adamonis e Meli, i due portieri. Il primo salva il risultato nel primo tempo, il secondo alza il muro nella ripresa, parando, soprattutto, il rigore di Vazquez a inizio ripresa. Il Perugia torna a casa con un punto e la consapevolezza che con il 4-2-3-1 visto nella ripresa, quando possibile, ha un’infinità di combinazioni per fare male.

La gara. Campo sintetico, palla che corre veloce. La trama è chiara: il Grifo vuole andare all’attacco. Ma stavolta, in avvio, il rischio calcolato deve fare i conti con la leggerezza (rara) di Bartolomei che consente alla Recanatese di ripartire, al 5’, con Longobardi che riparte in velocità, si fa tutto il campo, serve a Carpani il rigore da spingere in rete, ma Adamonis è super a dire di no. La Recanatese è una buona squadra, è vivace, ha giocatori veloci e di classe come Melchiorri, ma ha una difesa da registrare e il Perugia potrebbe approfittarne ma sceglie soluzioni improbabili o sbaglia sul più bello come Matos che servito da Cancellieri, al 20’, non trova la stoccata vincente. Il Perugia gioca, la Recanatese si costruisce le occasioni da gol. Prima si fa vedere con l’ex Melchiorri che serve Senigagliesi, che non ci arriva per un soffio, il Perugia tenta con un paio di conclusioni dalla distanza senza risultato, prima con Vazquez (27’) e poi con Kouan (30’), ma è la squadra dell’altro ex, Pagliari, che va vicino al vantaggio quando al 39’ su punizione Senigagliesi, sbuca Veltri, Adamonis fa il miracolo sulla riga di porta, con la Recanatese che chiede il gol. Il Perugia inserisce Bozzolan e Seghetti per Cancellieri e Iannoni, biancorossi con il 4-2-3-1. È ancora Adamonis protagonista sul colpo di testa ravvicinato di Sbaffo al primo minuto. Ma dal quinto in poi a prendersi lo scettro è Meli, portiere della Recanatese. Che inizia al 5’, quando ipnotizza Vazquez sul rigore. Fuori Mezzoni e Vazquez per Santoro e Paz, con Seghetti al centro dell’attacco. Alla mezzora il numero uno di casa dice di no, coi piedi a Seghetti che sbaglia un rigore in movimento, tre minuti più tardi tocca a Santoro e Meli toglie il pallone dall’angolino. Sul finire, è Cudrig a perdere l’attimo. Il Grifo chiude in attacco, con Seghetti, ma la palla non vuole entrare.