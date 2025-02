Il Grifo soffre, va sotto ma riporta un punto . Il Rimini sbatte su Gemello poi ci pensa Cisco

RIMINI – Il Perugia riporta un punto da Rimini e volta pagina con la speranza di smaltire in fretta qualche infortunio e di ricevere segnali dal mercato. La squadra di Zauli, decimata dalla assenze anche dell’ultima ora (Souare e soprattutto Broh si sono fermati per un virus influenzale a ridosso del match) resiste nel primo tempo all’assalto della squadra di casa grazie a Gemello, quando va sotto, sulla conclusione imprendibile di Fiorini, capitalizza con Cisco una delle poche occasioni avute e pareggia subito il conto. Nella ripresa, con la squadra rimessa a posto nell’assetto il Perugia acquisisce sicurezza, il Rimini fisiologicamente cala, la gara si fa equilibrata, e Cisco va anche vicino al gol vittoria. Alcune scelte, obbligate, pagano poco, Montevago non riesce più a trovare la via del gol, il Grifo fa riferimento a Cisco e non sbaglia.

La gara. Senza Di Maggio, spetta a Bartolomei agire alle spalle della punta. Nei primi venti minuti è Gemello il protagonista assoluto della gara con interventi decisivi, con la squadra che arranca. Il Rimini sa quello che vuole e lo fa vedere, con grande disinvoltura. Il Perugia accetta il rischio ma i pericoli si susseguono. Un rimpallo fastidioso al 3’ fa venire un brivido e genera tre corner di fila. Al 12’ la squadra di casa va vicinissima al gol con Parigi, Gemello ci mette il piede, provvidenziale. Il Perugia si rialza con Cisco (13’) che si fa largo e calcia di poco a lato. Ma è ancora il Rimini che riesce ad infilarsi tra le linee e a creare grattacapi, al 17’ in ripartenza con Gemello che d’sitinto dice ancora no a Parigi. Un minuto dopo il portiere del Grifo e la traversa tengono il risultato sullo 0-0 sul tiro di Ubaldi. Il Perugia è in affanno e Fiorini al 27’ porta avanti il Rimini con una conclusione dal limite. Zauli vede la sofferenza e cambia e passa al 3-4-2-1. Si stringe Leo, si alza Giraudo insieme a Cisco. Giro di lancette e il Grifo, pareggia con Cisco: l’esterno prende palla e calcia dal limite, la conclusione, deviata, vale l’1-1.

Nella ripresa c’è più equilibrio, al 14’ Buscé che ne ha, cambia due pedine. Zauli ha la panchina cortissima e aspetta. I ritmi si fanno meno intensi, il Rimini ci prova con Cioffi (20’) poi con Conti (25’) ma Gemello è attento. Zauli inserisce prima Marconi per Montevago (che va subito al tiro) e poi Lisi per Bartolomei. Il Rimini ha meno energie rispetto alla pima parte ed è il Perugia che tiene il pallino, Cisco con un tiro-cross va vicino al gol del vantaggio, ma stavolta è Colombi che dice di no (37’) deviando sul legno.

Francesca Mencacci