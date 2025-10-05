Il Perugia a Carpi con l’obbligo di rialzarsi. Braglia: "Io credo in questa squadra"

"Io credo in questa squadra". Piero Braglia lo ripete a più riprese, alla vigilia della delicata sfida con il Carpi (oggi al cabassi alle 17,30). "È stata una settimana importante e positiva, abbiamo lavorato tanto, ora avremo la risposta del campo. Sono soddisfatto dell’impegno, di quello che mi hanno fatto vedere: sono fiducioso che possiamo cambiare qualcosa a livello di prestazione e di atteggiamento. Io sono convinto che questa squadra abbia i mezzi per tirarsi fuori dai guai".

Dopo quattro ko consecutivi, il Perugia deve ripartire da Carpi. "Affrontiamo una squadra che sta facendo un buon campionato, sono ben preparati, dobbiamo andare lì a controbattere, abbiamo provato le nostre cose. C’è la consapevolezza di dover ripartire, la squadra sta cercando di cambiare le cose, più vado avanti, più la vedo lavorare bene. Spero di vedere la stessa attenzione che vedo in allenamento: sono convinto che il Perugia potrà iniziare a fare un campionato diverso".

La scelta di Giunti capitano? "Me lo ha detto Meluso, sono decisioni della società. Il leader c’è sempre, qua c’è Angella e nessuno gliela toglie, è un gesto per scuotere lo spogliatoio, per far capire che ci sono ragazzi che spingono e si comportano bene".

Bartolomei invece l’ha reintegrato lei. Come lo vede? "Intanto è uno positivo, quando parla dice sempre cose interessanti. Si è messo a disposizione. Da quando ci sono io, lui e Lisi non hanno mai creato un problema, mi spiace per Lisi ma in lista non c’è più posto. Non possiamo fare più niente fino a gennaio. Ho chiesto io il reintegro di Paolo: i ragazzi ne sentivano la mancanza e io ero d’accordo con loro. Ha carisma, esperienza e personalità. Teniamo presente che in rosa abbiamo 2005, 2007 e 2008. Uno che li possa guidare credo serva tanto e ci può dare una grande mano in campo. Ora deve salire di condizione, si è messo a disposizione su tutto e mi fa piacere".