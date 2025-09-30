Il Perugia e quel brutto quarto d’ora. Sono cinque reti incassate dal 60’ al 75’

C’è un momento preciso in cui il Perugia molla. Dal 15 al 30’ della ripresa. Quella fase in cui la squadra prende atto che la gara sta volgendo quasi al termine e ancora una volta la vittoria non arriva.

Una fase di scoramento che ha comportato, in appena sette gare, ben cinque gol subiti. Il cinquanta per cento delle reti incassate sono arrivate in quindici minuti devastanti.

Sono invece due quelle subite nell’ultimo quarto d’ora di partita e zero quelle nel recupero. Numeri imbarazzanti che non hanno rivali. Nessuna squadra si avvicina al Perugia in quella fase di gara: al massimo sono due i gol rimediati dalle altre formazioni in quel lasso di tempo, c’è anche chi è stato attento da non subirne.

Che vuol dire? Pesa più la condizione fisica o quella psicologica? Se fosse la prima, allora i numeri peggiori si dovrebbero registrare nella fase finale, anche se spesso, c’è da dire, ci sono anche forze fresche in quella fase di gioco. A pesare potrebbe essere il fardello di una gara che non si sblocca. In quella fase di gara il Perugia ha, inoltre, all’attivo zero gol.

Da un eccesso all’altro. Il Perugia nella prima mezzora di gioco non ha subito neppure un gol. Un record che detiene solo con un’altra squadra, la Pianese. L’attenzione della squadra nell’approccio è sicuramente lodevole, soprattutto se si aggiunge che nei primi trenta minuti i biancorossi hanno realizzato due gol.

Le gare durano però novanta minuti, lo dimostra l’Arezzo che dopo un avvio choc prende in mano la situazione: la formazione toscana, capolista, infatti, ha subito solo sei reti in questa stagione e le ha rimediate tutte nella prima mezz’ora di gioco.

Ci vorrà un’attenta analisi per venire a capo di questa situazione. Il Perugia lo farà questa settimana, con il ritiro che prenderà il via a partire da oggi.

Dopo il lunedì di riposo, infatti, la squadra si ritrova oggi pomeriggio per la ripresa dei lavori, a seguire andrà in ritiro in una struttura di Perugia.

Gli allenamenti, nei prossimi giorni, saranno infatti a Pian di Massiano. A partire dalla doppia seduta di domani.

Intanto, alla ripresa dei lavori lo staff biancorosso valuterà le condizioni di Manzari: l’esterno ex Bari ha recuperato dall’inofrtunio e potrebbe rientrare già per la prossima sfida che il Grifo giocherà domenica a Carpi.

Giovedì, invece, i biancorossi sono impegnati in un test amichevole a Ponte San Giovanni che servirà al tecnico Braglia (che deve scontare ancora un turno di squalifica) per testare la condizione del gruppo.