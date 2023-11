Il Perugia riparte: al Curi arriva la Carrarese. Baldini: "Grifo, è il momento di accelerare"

Un passo indietro, al pareggio di Pineto, per prendere la rincorsa. "C’è ancora tempo, ma dobbiamo accelerare". Francesco Baldini torna sulla delusione per l’occasione sfumata, ma non si ferma. Va avanti e rilancia. "Il primo ad alzare il livello delle ambizioni sono io – spiega il tecnico in riferimento alle dichiarazioni di Giugliarelli – Il fatto che ci siano otto punti di distacco dal Cesena è nornale. Hanno fatto 80 punti l’anno scorso e non hanno avuto un’estate complicata come la nostra: abbiamo dovuto abbattere il monte ingaggi per non rischiare l’iscrizione al campionato, il mercato era bloccato, abbiamo preso l’attaccante all’ultimo. Dovremo accelerare per fare 81 punti che ha fatto la Reggiana lo scorso anno per vincere il campionato. I ragazzi hanno creato un gruppo importante. Sono fiducioso, perché nessuno ci ha messo sotto fino ad ora e il Grifo può dire la sua fino alla fine".

Ripartire subito.

"Alla ripresa ho parlato con la squadra: ho fatto alzare Ricci e Morichelli per chiedere come si potesse pensare che Ricci prendesse il pallone di testa. La delusione è normale, la cosa che mi ha fatto più rabbia è che da 8-9 minuti non giocavamo a calcio, abbiamo fatto lanci lunghi e buttato punizioni: ci siamo snaturati. I cambi? È stato un problema di atteggiamento, non di scelte. I 16 che scelgo li valuto per il lavoro della settimana".

Arriva la Carrarese.

"La Carrarese lo scorso anno è arrivata quarta, ha lo stesso allenatore ed ha cambiato pochissimo. Ha gamba sulle fasce. Capello lo ho allenato nelle giovanili del Bologna, è un attaccante forte che mi è sempre piaciuto. Il Perugia dovrà essere aggressivo e bravo nel compattarsi e nel ripartire. Mi aspetto una bella partita. Sono di Massa, ho vissuto molto a Carrara ma non l’ho mai affrontata, né da calciatore, né da allenatore. Ed è la prima volta che gioco contro il mio amico Dal Canto. Con lui abbiamo vinto il campionato primavera e Viareggio con la Juve".