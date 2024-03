Il Perugia sprofonda, disastro a Chiavari. L’Entella domina e ne fa cinque al Grifo

VIRTUS ENTELLA

5

PERUGIA

0

VIRTUS ENTELLA (4-4-2): De Lucia 6; Zappella 6.5, Manzi 7, Portanova 6.5 (33’ st Granata sv), Bonini 6.5 (33’ st Sadiki sv); Tomaselli 6.5 (30’ st Santini 6), Corbari 8 (29’ st Siatounis 6), Petermann 7, Lipani 6.5; Giovannini 6.5 (23’ st Di Mario 6), Montevago 7.5. A disp. Paroni, Siaulys, Muller, Vianni, Valori, Embalo, Ghio, Parodi. All. Gallo 7.5.

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Souare; Paz (1’ st Iannoni), Agosti (30’ st Viti sv), Torrasi, Lisi (18’ st Giunti ); Kouan (1’ st Bozzolan); Sylla (1’ st Vazquez ), Seghetti 5.5. A disp. Abibi, Yimga, Cancellieri, Matos, Ricci, Cudrig, Polizzi. All. Formisano 4.5

Arbitro: Turrini di Firenze 6.5. Guardalinee: Marchetti-Abbinante. Quarto ufficiale: Gandino.

Marcatori: 34’ pt, 41’ pt e 20’ st Corbari, 10’ st rig. Petermann, 25’ st Montevago.

NOTE: spettatori 1.200 circa. Ammonito: Torrasi (P). Recupero: pt 2’, st 2’.

CHIAVARI - Troppo brutto per essere vero. Il Perugia si fa sbranare dalla Virtus Entella - che solo quattro giorni prima era stato travolto dal Cesena - subendo per tutta la partita, perdendo pure la faccia, con un primo tempo senza grinta e una ripresa scellerata. Non c’è stata storia, nonostante il discreto atteggiamento con cui gli umbri avevano approcciato alla partita.

I presupposti per una serata da incubo maturano tra il 15’ e il 16’ del primo tempo, con due disattenzioni risolte da Adamonis, bravo sul sinistro di Giovannini (errore di Angella, nell’occasione) e superlativo sul tiro ravvicinato di Corbari, innescato dalla dormita della difesa biancorossa. Il Perugia diventa, così, più timoroso, finisce per arretrare il suo raggio d’azione, mostrandosi debole e sconclusionato. Al terzo tentativo l’Entella sblocca il risultato, al termine di un’intensa fase di gioco a centrocampo: al 34’, Corbari si fa perdonare, avventandosi sul pallone vagante respinto da Adamonis sul tiro di Montevago.

Il Perugia non c’è più, rischia su una ripartenza conclusa male da Montevago (tiro alto, al 39’) e crolla al 41’, ancora sotto ai colpi di Corbari, tenuto in gioco dal movimento sballato di Lisi, e freddo davanti ad Adamonis. L’esterno biancorosso potrebbe riscattarsi nel recupero, ma De Lucia si oppone alla sua sventola.

Formisano ne cambia tre nell’intervallo (dentro Vasquez, Bozzolan e Iannoni per Sylla, Kouan e Paz), ma evidentemente non è serata per il Perugia, che dopo aver sfiorato il gol con un bel tiro angolato di Seghetti, mostra di nuovo il fianco al più vispo avversario: Montevago è ispirato, prima calcia sull’esterno della rete, poi si procura il rigore (fallo sciocco di Souare) che Petermann trasforma per il 3-0. L’Entella è un fiume in piena, il Perugia è disastroso: Corbari si porta a casa il pallone risolvendo a modo suo una mischia in area, con la deviazione decisiva di Angella. Finita qui? Macché. Diluvia sul bagnato per il Perugia, che al 25’ trova pure il tempo di subire la quinta rete, stavolta ad opera di Montevago, su palla persa da Bozzolan e assist dello scatenato Corbari. Si complica la rincorsa dei biancorossi al terzo posto.