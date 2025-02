Il Perugia va all’attacco della Lucchese. Ipotesi tridente per il posticipo di lunedì

La Lucchese è in pieno caos societario e con l’incertezza dei prossimi stipendi. In campo, però, la squadra di Gorgone si è ripresa con l’ultimo successo sul campo del Milan Futuro. Il Perugia deve però guardare in casa propria, alle ultime leggerezze commesse e soprattutto a un trend esterno da invertire a partire dal prossimo impegno. Seduta al Curi per la squadra di Zauli ieri mattina, allenamento intenso e mirato con cambiamenti in vista. L’allenatore biancorosso, infatti, con la difesa in emergenza e con Kanoute e Seghetti a disposizione, potrebbe cambiare modulo per il prossimo match. Giraudo potrebbe essere a disposizione, dopo i primi giorni di riposo per un affaticamento muscolare, ma la presenza del terzino potrebbe non condizionare la scelta di un pacchetto a tre. Zauli, davanti a Gemello, potrebbe optare per Leo, Dell’Orco al centro e Plaia (o Giraudo) a completare il reparto difensivo. L’idea potrebbe essere quella di un centrocampo a due con due esterni: Giunti e Broh sarebbero i profili giusti per l’interpretazione del nuovo atteggiamento tattico, mentre sulle fasce potrebbero trovare spazio Cisco a destra e uno tra Lisi e Giraudo (nel caso in difesa ci fosse Plaia) sulla corsia sinistra. E poi c’è l’attacco. L’idea è quella di schierare due giocatori a sostegno di Montevago per consentire alla punta di ritrovare il gol. Zauli potrebbe optare per due esterni larghi ma resta in piedi anche una soluzione con i due giocatori più vicini, a ridosso della punta. A chi il compito? Certo di una maglia è Matos, mentre per l’ultimo posto disponibile Zauli pensa a uno tra Kanoute e Seghetti. I due attaccanti sono in ballottaggio, con Kanoute favorito. Nel caso in cui Giraudo dovesse dare piena disponibilità, Zauli potrebbe anche pensare ad un 4-3-3, con l’inserimento di Joselito in regia e l’esclusione di uno tra Matos e Kanoute (o Seghetti) dal primo minuto. Restano due sedute per mettere a punto le migliori strategie per sfidare la Lucchese.