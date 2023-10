Il Perugia vince e si prende il terzo posto. Nella notte di Curi segnano Seghetti e Santoro

Il Perugia vince e si prende il podio: i tre punti con l’Entella valgono il terzo posto. Nella notte del ricordo di Curi, il Grifo vince con le intuizioni di Francesco Baldini che sceglie di affidarsi a Santoro sulla trequarti e ai baby Seghetti e Cudrig, con Vazquez, Matos e Lisi (il tridente utilizzato per buona parte del campionato) in panchina. I tre confezionano il gol del vantaggio e il raddoppio. I giovani terribili, Seghetti e Cudrig aprono la strada, il trequartista raddoppia. Ma quella che sembrava una gara da gestire in scioltezza si rivela più complessa del previsto. Perché il doppio vantaggio regala una sicurezza che contro una squadra che ha valori come l’Entella non ci si può permettere. Il Grifo rallenta i ritmi e i liguri accorciano, nella ripresa la freschezza della squadra ospite che giovedì non ha giocato esce soprattutto nella ripresa. La gara. Il Perugia la sblocca (15’) con i giovani Cudrig-Seghetti, il primo apparecchia, il secondo va in gol. L’attaccante della Juve fa pressione sull’avversario che perde palla, si avventa Seghetti che piazza dove De Lucia non può arrivare. Ancora più complicato per l’estremo difensore dell’Entella arrivare lì, sull’angolino, dove Santoro ha deciso di fare male, assistito da Bozzolan, lasciato libero sulla sinistra. E così con la prodezza del trequartista, il Perugia va avanti due gol. Con l’Entella che appare in balia dell’avversario. Ma al 34’ su uno svarione difensivo del Perugia, con Angella che alza involontariamente un assist per Corbari, arriva la prima avvisaglia, perché un minuto dopo i liguri accorciano con un bel gol dal limite di Tascone lasciato troppo solo al momento del controllo e del tiro. La ripresa. Dopo la conclusione di Cudrig (5’) dalla distanza, la gara si ferma per un minuto per ricordare Renato Curi, dalla Nord lo striscione "Lode a te Renato Curi", da tutto lo stadio applausi. A inizio match, gli Ingrifati avevano ricordato lo Skrondo. La partita riprende e l’Entella si fa pericolosa con Petermann dalla distanza (9’). Il Grifo prova a reagire. Baldini pesca dalla panchina: al 23’ Vazquez, appena entrato, con la complicità di Seghetti, costruisce la prima occasione della ripresa, De Lucia devia in angolo. Adamonis risponde d’istinto su Zamparo (31’). La differenza di condizione si vede nell’ultima parte, quando l’Entella è più fresca e preme per trovare il pareggio. Nel finale, Baldini serra il Grifo con Morichelli (5-3-2). Il triplice fischio è una liberazione.