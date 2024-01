Il presidente SANTOPADRE. "Quel gol era regolare . Formisano? Ci crediamo»

Amarezze e speranze. Massimiliano Santopadre, intervistato all’intervallo su Rai Sport, recrimina per il gol annullato. "Stavamo controllando la partita poi abbiamo sbagliato alcune scelte che potevano portarci alla conclusione. Gli ultimi minuti ci siamo disuniti. Ho rivisto il gol di Sylla ed era regolarissimo". E sul cambio tecnico, il presidente spiega: "Ho visto che la squadra era scombussolata, grande confusione ad Arezzo con due espulsioni. Formisano è giovane ma noi lo conosciamo benissimo da quattro anni e sappiamo quello che ci potrà dare. Siamo contenti. Non è una scommessa, lo abbiamo scelto perché sappiamo come lavora. Sulla macchina c’è montato, ora deve guidarla". E sul campionato: "Questa estate non ci hanno riammessi in B ingiustamente, la legge non è stata applicata. La ferita è ancora aperta. Io pensavo di vincere il campionato poi ci sono state delle difficoltà. La C è difficilissima, ma non è ancora finita".