Il programma. Lunedì match al "Curi» . Biglietti già in vendita

I biancorossi tornano in campo lunedì sera per la partita al Curi contro la Virtus Entella. Sono già in vendita i tagliandi per la sfida interna. Fino a domani è possibile acquistare i biglietti in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone. A partire da domani sarà, invece, possibile acquistare i tagliandi anche al botteghino di Pian di Massiano. Sarà necessario presentarsi muniti di carta d’identità e non con la tessera sanitaria. La biglietteria sarà aperta domani e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19, mentre, giorno della gara dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18,45, orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie. Per gli ospiti non ci sono restrizioni, ma si sconsiglia l’acquisto nel settore curva Nord, riservato ai sostenitori di casa.