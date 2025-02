Il tecnico. Debutto amaro per Cangelosi: "Ripartiamo dal primo tempo»

CHIAVARI - "Prendo di positivo il primo tempo per ripartire. La squadra nella prima parte ha fatto bene, concedendo poco alla capolista. Giocavamo e riuscivamo ad accorciare e salire. Nella ripresa quando andavamo sul lungo, non riuscivamo poi ad accorciare sulla seconda palla. Dobbiamo ripartire da quanto visto nella prima frazione, quella voglia e quella intensità", così commenta la sconfitta al debutto il tecnico biancorosso Vincenzo Cangelosi ai microfoni di Umbria Tv. "C’è ovviamente dispiacere perché ormai mancava poco. Il gol è nato da una situazione molto dubbia, perché i ragazzi mi hanno detto che il calcio d’angolo non c’era, è anche vero che nell’ultima mezz’ora l’Entella ha costruito diverse occasioni. Dispiace però giocando con la prima della classe è normale che possano capitare questi episodi".

La rete ancora nel recupero. "Che ci potessero essere dei problemi di tenuta lo sapevo e anche per questo ho scelto di giocare così, per dare più compattezza. Loro sfruttano tanto l’ampiezza. Poi non avendo centrali di ruolo a maggior ragione. Inoltre Mezzoni era al rientro dopo un mese, Leo non si era allenato tutta la settimana, Giraudo aveva la febbre. Sapevo che a lungo andare avremmo avuto dei problemi. Ci siamo abbassati per tutte queste problematiche. C’è rammarico per aver preso gol su una palla inattiva. Manca il gol? Dobbiamo crescere, creare di più. Lavoreremo su questo. Abbiamo creato una sola palla gol e non può bastare. Su questo dobbiamo lavorare".