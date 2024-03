Il tecnico formisano. "Tre punti fondamentali. Prestazione attenta e lucida»

"Abbiamo conquistato tre punti fondamentali che volevamo fortemente, con una prestazione attenta e lucida. I ragazzi hanno recepito le nostre parole dopo Chiavari, devono crescere attraverso gli errori e sapevo che avrebbero risposto presente". Formisano è soddisfatto della risposta dei suoi e anche dell’arbitraggio. "Nelle ultime undici partite non ne abbiamo avuti, anche se qualcuno era sacrosanto, stavolta, invece, è stata una buona direzione". I biancorossi in casa hanno una marcia in più, mentre in trasferta vengono da tre sconfitte consecutive. "Dobbiamo migliorare, anche se c’è da dire - continua - che quelle che ci hanno condannato di più sono quelle del turno infrasettimanale". Marzo prevede le trasferte di Gubbio e Carrara. "Saranno prove importanti, dobbiamo dimostrare di essere maturati. Siamo cresciuti sul piano dell’organico, siamo un buon gruppo". La cosa più importante del giorno? "La vittoria".