In campo. Angella e Ricci in forte dubbio. Mezzoni e Bozzolan a disposizione

PERUGIA – Ripresa al mattino con diversi interrogativi per Alessandro Formisano in vista della partita casalinga con la Spal. Partiamo dalle certezze: per la sfida con la squadra di Ferrara l’allenatore dovrà sicuramente fare a meno di Iannoni e Santoro che sono stati fermati dal giudice sportivo. Altra assenza certa sarà quella di Vazquez che continua a svolgere un lavoro differenziato e che potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana.

Situazione incerta, invece, quella relativa a Ricci e Angella (nella foto): l’attaccante ieri ha svolto una leggera seduta differenziata con le scarpe da ginnastica, mentre il capitano, uscito prima dal campo di Pescara, niente allenamento. I due saranno valutati oggi ma sono in forte dubbio per la partita contro la Spal.

Dalle assenze ai rientri. Dopo la lunga squalifica (tre giornate) torna a disposizione (per la prima volta con Formisano) Francesco Lisi. Mezzoni e Bozzolan, che hanno saltato la partita con il Pescara, ieri erano regolarmente in campo nella seduta che Formisano ha fatto disputare ai giocatori che sono rimasti in panchina e a quelli che sono subentrati. Per quanto riguarda Morichelli, invece, il giocatore ha smaltito l’infortunio ma ieri ha saltato la seduta di allenamento per l’influenza. Il giocatore, se oggi tornerà in gruppo, potrà dare la sua disponibilità per la partita di domenica al Curi. Il programma della settimana proseguirà con una seduta in agenda oggi pomeriggio. Già oggi (con il gruppo al completo) si farà chiarezza su alcune situazioni ancora nebulose.