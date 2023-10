In campo. Le probabili formazioni. Si gioca alle 20,45

Così in campo:

(stadio Curi, ore 20,45)

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Matos, Vazquez. A disposizione: Furlan, Mezzoni, Morichelli, Cancellieri, Souare, Bezziccheri, Torrasi, Giunti, Seghetti, Ricci, Cudrig, Lisi. Allenatore: Francesco Baldini

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini, Di Mario; Corbari, Petermann, Tascone; Mosti; Santini, Zamparo. A disposizione: Paroni, Mazzadi, Muller Cecchini, Zappella, Kontek, Clemenza, Siatounis, Faggioli, Sadiki, Reali, Banfi, Tomaselli, Lipani, Disanto. Allenatore: Fabio Gallo

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Rodolfo Spataro di Rossano. Quarto ufficiale Nicolò Dorillo di Torino.

In tv: La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (Canale 253) e in streaming su Now e su Sky Go.