In campo. Morichelli rientra. Angella, falso allarme

I biancorossi si sono ritrovati ieri pomeriggio a Pian di Massiano per iniziare a preparare il doppio appuntamento, giovedì in Coppa Italia e domenica al Curi contro il Gubbio. I calciatori che hanno giocato la sfida di Ancona hanno svolto un lavoro di scarico, più intenso l’allenamento per chi invece è subentrato o è rimasto in panchina. Buona notizie arrivano dai difensori. Morichelli ha smltito l’influenza e ha svolto la seduta di allenamento, mentre Angella è rimasto ai box, sicuramente salterà l’appuntamento di giovedì in Coppa ma non sembra in dubbio per la gara di domenica con il Gubbio. Oggi i biancorossi saranno impegnati in una seduta pomeridiana.