Karate, Team Italia. Successi in Romania: Cus Perugia presente con 3 tecnici e 14 atleti

Gran successo del Team Italia ai "XXIEgkf Championship 2025" di Timisoara in Romania dove la rappresentativa si conferma ai vertici europei del karate goju-ryu. La manifestazione internazionale ha visto impegnate per un’intera settimana le migliori scuole di stile coinvolgendo atleti dall’Azerbaigian al Portogallo, dall’Ucraina all’Inghilterra. Il Team Italia si è presentato con una pattuglia agguerrita che è riuscita nell’intento di aggiudicarsi delle medaglie sia nei kate che nel kumite dalla categoria under 8 a quella dei veterani.

Il Cus Perugia è riuscito ha fornire il consueto apporto alla spedizione con tre tecnici e ben quattordici atleti convocati in Romania. Ottime le prestazioni di tutto il gruppo in cui hanno brillato nell’individuale l’oro di Eva Magrini nella cadetti -46kg, i bronzi di capitan Matteo Cianchetti (Senior, 84kg ), Tommaso Dini (Junior, 61gk), Simone Morganti (Cadetti, 61kg) e Vittorio Gatti tra i Master. Una pioggia di medaglie è arrivata anche dalle emozionatissime finali delle gare open a squadre. Oro per Aurora Galletti (Team Junior) nella vibrante sfida con le padrone di casa della Romania, argento per Simone Morganti, Matias Marsili e Michele Gennaioli (team Cadetti), bronzo per Manuel Fiorucci Diego Cecconi e Tommaso Dini (Team Junior), Teresa Riommi, Fejzullah Meghi e Eva Magrini (Team Cadetti). buono il settimo posto di Leone Bissoli nei mini Cadet.