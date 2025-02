La carica dei nuovi. "Perugia si sceglie da sola. Questa squadra è forte»

L’emozione di Joselito per la prima tra i grandi, la voglia di Yabre e Kanoute di risollevare il Perugia. I nuovi giocatori si presentano pieni di aspettative.

"Vestire questa maglia è un orgoglio – spiega il giovane regista – Sono arrivato in una piazza ricca di storia. Quella di venerdì è stata la mia prima partita dopo tanto tempo. Durante la partita ho avuto buone sensazioni ma manca ancora tanto per arrivare al mio livello. C’è da lavorare tanto ma ripeto, le sensazioni sono positive. In Spagna ho fatto anche il trequartista, in Italia mi hanno spostato a fare il play. Mi trovo bene sia più avanti che dietro. Il mio idolo? Quando giocavo in Spagna il mio idolo era Iniesta ma da quando faccio il play guardo maggiormente Rodri o Busquets".

Perché scegliere Perugia? Kanoute non ha dubbi.

"Perugia si sceglie da sola, questa è una piazza che ha storia, c’è una grandissima società. Oltre a queste cose l’ho scelto anche a livello tecnico, perché conosco il modo di giocare del mister. Appena ho saputo dell’interesse non ci ho pensato due volte. Negli ultimi anni ho giocato in tutti i ruoli dell’attacco: posso giocare in ogni posizione del fronte offensivo. Sono qua per dare una mano alla squadra e credo in questo progetto. Ho fatto già alcuni allenamenti e vi dico che questa squadra è molto forte e le idee del mister sono chiare. Da piccolo ero innamorato di Okocha. Adesso guardo tutti quelli che giocano davanti e cerco di imparare da loro, anche se mi focalizzo su di me".

La determinazione di Yabre che attende l’ok dei medici per essere al 100 per cento.

"Appena ho saputo dell’interesse ho accettato subito perché il Perugia è una società ambiziosa e importante. Ringrazio il direttore per l’opportunità. Il mio ruolo naturale è quello di terzino sinistro, ma negli ultimi 6 mesi ho fatto il quinto, mi trovo bene in entrambi i casi. Penso di essere veloce quindi posso dare una mano anche facendo qualche assist e gol. Il mio idolo? Da piccolo mi piaceva Alaba, quando faceva il terzino sinistro ai tempi del Bayern".