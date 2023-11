La Coppa Italia. Giovedì in campo a Rimini. Prevendita al via: curva a 7 euro

Giovedì i biancorossi saranno impegnati a Rimini per il secondo turno di Coppa Italia. Gara unica a eliminazione diretta (in caso di parità ci saranno i tempi supplementari e poi, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore). È attiva la prevendita per il match in agenda con fischio di inizio alle 17. I tifosi del Perugia possono acquistare il biglietto per la Curva Ovest online sul sito www.vivaticket.it oppure nei punti vendita vivaticket autorizzati. Il prezzo del tagliando è di 7 euro più diritto di prevendita.

La chiusura della vendita per il settore ospiti sarà domani alle 19. Il giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore dedicato ai sostenitori del Perugia.