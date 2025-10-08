La crisi del Perugia smuove gli ex biancorossi. Milanese: "Popolo del Grifo non mollare"

Un momento così difficile, in campo, il Perugia non lo ha mai vissuto. Certo, è retrocesso dalla serie A, anche dalla B, ma in serie C ha sempre giocato per traguardi prestigiosi.

E se ha fatto la serie D è solo perché la società è fallita.

A Perugia sono passati giocatori che hanno vestito e vestono ancora la maglia della Nazionale. Calciatori che sono rimasti legati al Grifo anche se vivono lontani. E vederlo così malconcio fa male.

In un momento delicatissimo per il Perugia, un grande ex come Mauro Milanese, ha voluto mandare un messaggio, tramite un video, ai tifosi biancorossi, invitandoli a non mollare, come riporta calciogrifo.

“Ciao a tutto il popolo perugino. Volevo solo mandarmi un messaggio per dirvi che vi voglio sempre bene – dice Milanese – . Seguo la squadra e vi voglio dire di non mollare, perché la Curva che conosco non hai mollato e ci ha trasportato nelle più grandi imprese. Anche più grandi di quelle che pensavamo di raggiungere. Con la passione, il cuore e la grinta che hanno i tifosi del Perugia. Voglio solo dirvi questo, non mollate. E forza Grifo”.

La forza arriva dagli ex attraverso videomessaggi e potrebbe anche arrivare “fisicamente“, visto che la società di Pian di Massiano sta lavorando per convincere Fabrizio Ravanelli a rivestire un ruolo all’interno del club di Pian di Massiano. Le parti si sono sentite, Ravanelli è ancora legato all’Olympique Marsiglia. Al di là della spinta di Penna Bianca, ci sono anche altri argomenti sul tavolo. La questione è aperta, si attendono sviluppi.

Intanto il Perugia è al lavoro per la prossima sfida, dabato con il Rimini. Il club, già penalizzato pesantemente, ieri ha ricevuto un altro punto di penalità e arriva alla sfida di sabato con un meno cinque in classifica.

Il Grifo ha l’obbligo di vincere la sua prima partita di campionato dopo cinque sconfitte consecutive che hanno visto scivolare la squadra in fondo alla classifica. Braglia, dopo due giornate di squalifica, sabato torna in panchina. Non avrà a disposizione i difensori Angella, Dell’Orco e Riccardi, mentre Megelaitis è acciaccato e sarà valutato nei prossimi giorni. Indisponibile Giardino convocato in Under 19.

Oggi la squadra sosterrà una doppia seduta di allenamento, nel pomeriggio i biancorossi faranno una gara amichevole con la Primavera. Test che servirà a Braglia per fare il punto della situazione e valutare la squadra più giusta da schierare in una gara da non fallire assolutamente. Sarà anche valutato il ritorno alla difesa a quattro.