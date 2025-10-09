La gara. Ospiti senza tifosi. Dubbi per D’Alesio

Il Rimini sul campo, alla fine, si destreggia, ma la penalizzazione in più porta i prossimi avversari a - cinque in classifica. In campo, invece, il tecnico abruzzese deve fare i conti con qualche giocatore acciaccato, ma tutti potrebbero recuperare per i novanta minuti in Umbria. Più spazio, allenamento dopo allenamento, potrebbe avere l’ultimo arrivato Bassoli che, per altro, si allena con i biancorossi da più di qualche settimana. Ancora una volta, i biancorossi in trasferta saranno soli.

Infatti, è stato vietata per questioni di ordine pubblico la vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio di Perugia ai tifosi residenti nella provincia di Rimini. Arbitro. Sarà la prima volta sabato pomeriggio al ’Curi’ tra il Perugia e Mario Picardi, l’arbitro designato a dirigere il match della nona giornata contro il Rimini. Il fischietto di Viareggio non ha mai arbitrato una gara dei romagnoli, ma non ha precedenti nemmeno con il Rimini. Picardi sabato al ’Curi’ sarà in compagnia degli assistenti Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola. Il quarto ufficiale sarà Matteo Dini della sezione di Città di Castello e lì’operatore Fvs sarà Emanuele Bracaccini della sezione di Macerata.

Biglietti Perugia. Ha preso il via la vendita dei tagliandi per la gara di sabato alle 14,30: Il tagliando può essere acquistato in modalità online (solo per i possessori di Grifo Card), nelle ricevitorie abilitate Ticketone (chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione) e in biglietteria. Il botteghino resterà aperto nei seguenti orari: oggi e domani dalle 16 alle 19 (no la mattina), sabato (giorno gara) dalle 10 alle 12,30.