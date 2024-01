La probabile formazione. Si gioca alle ore 20.30. La diretta su Rai Sport

Così in campo

(stadio Adriatico, ore 20,30)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani; Tunjov, Dagasso, Aloi; Merola, Cuppone Cangiano. A disposizione: Gasparini, Staver, Moruzzi, Pierno, Squizzato, De Marco, Franchini, Masala, Accornero, Vergani, Tommasini. Allenatore: Zdenek Zeman

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Santoro, Cancellieri; Sylla, Seghetti. A disposizione: Abibi, Yimga, Souare, Viti, Vulikic, Kouan, Bartolomei, Giunti, Bezziccheri, Matos, Cudrig, Polizzi. Allenatore: Alessandro Formisano

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno. Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Federico Fratello di Latina. Quarto uomo: Domenico Castellone di Napoli.

In televisione: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 251), su Now Tv e anche in chiaro su Rai Sport.