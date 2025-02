La RIPRESA. Biancorossi in campo oggi pomeriggio

Dopo la sfida di Lucca i biancorossi sono rientrati subito a Perugia, e oggi si ritrovano a Pian di Massiano per iniziare a pensare alla prossima gara, che sarà in casa della capolista, Virtus Entella. Zauli ha dato appuntamento al gruppo per oggi pomeriggio: seduta di scarico per i giocatori scesi in campo contro il gruppo di Gorgone, allenamento più intenso per chi, invece, è rimasto in panchina e per chi è subentrato in corsa. A partire da domani pomeriggio, il gruppo si riunisce per iniziare a pensare alla prossima trasferta, la seconda consecutiva. Resterà ancora fuori Amoran, che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica. Qualche spiraglio per Lewis, atteso in gruppo: il difensore potrebbe iniziare a prendere confidenza con il campo, e chissà che non ci esca una convocazione per la prossima giornata, domenica.