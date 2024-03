La ripresa. Sabato c’è l’Ancona. Scatta l’ordinanza anti vetro e alcolici

PERUGIA - Parola d’ordine cancellare la disfatta con l’Entella. Il Grifo ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi per preparare al meglio la sfida di sabato (ore 16.15) al "Curi" con l’Ancona. Formisano dovrà ancora fare a meno di Dell’Orco, Vulikic ha ripreso a pieno ritmico mentre è probabile il ritorno di Lewis. Intanto, dopo i disordini della partita dell’andata, il Comune ha emesso un’ordinanza anti alcol. Il documento vieta, nell’area dello stadio, la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 14 e fino a 15 minuti dopo il termine dell’evento sportivo, nonché, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 14 e fino a 2 ore dopo il termine della partita. " La violazione dell’ordinanza - scrive i lComune - comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro".