La squadra. Angella e Iannoni ai box . Ma saranno disponibili

PERUGIA - I biancorossi hanno ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista della partita di lunedì contro l’Arezzo. Qualche assenza in campo ma c’è ottimismo nello staff di Francesco Baldini. Angella e Iannoni, usciti non al meglio dalla partita con la Vis Pesaro, sono rimasti a riposo precauzionale, ma il difensore e il centrocampista sono recuperabili per il derby di Arezzo, già oggi sono attesi per una seduta a pieno ritmo. Vazquez, che ha saltato le ultime tre partite, si è allenato in palestra ma oggi è atteso in gruppo, con buone possibilità di partecipare alla trasferta. Kouan, invece, è rimasto ai box per un lieve attacco influenzale che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza ad Arezzo, Santoro che non era al meglio, ha svolto l’intera seduta col gruppo. Il programma della settimana proseguirà oggi con una seduta mattutina a Pian di Massiano.