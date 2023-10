La squadra biancorossa. Per Morichelli lavoro differenziato. Torna Mezzoni, ballottaggio sulla fascia

Seduta di allenamento a Pian di Massiano nel pomeriggio per la squadra di Francesco Baldini. Il tecnico del Perugia sta cercando la soluzione migliore per affrontare la Recanatese nel turno infrasettimanale di domani. Santoro ha smaltito la febbre, ma Baldini potrebbe scegliere di non schierarlo dal primo minuti per dargli la possibilità di recuperare al meglio, anche in vista del prossimo appuntamento di campionato, lunedì in casa con l’Entella. Morichelli ha lavorato a parte, il difensore non ha riportato problemi di natura muscolare, ma a titolo precauzionale, vista l’emergenza in difesa, ha svolto una seduta differenziata, ma dovrebbe essere del gruppo che oggi raggiungerà Recanati. In porta, Baldini, ritrova Adamonis dopo i tre turni di squalifica. Sulla destra, invece, dovrebbe rientrare Mezzoni, al centro ancora Vulikic e Angella, mentre a sinistra potrebbe avere una chance Cancellieri. A centrocampo, invece, Bartolomei potrebbe fare gli straordinari, anche se Baldini pensa pure a Torrasi, certo l’impiego di Kouan, mentre per l’ultima maglia potrebbe essere ballottaggio tra Iannoni e Santoro, con il primo favorito per la condizione non eccellente del secondo. Ballottaggi anche in attacco: nel tridente spazio a Vazquez e Lisi, mentre per la corsia destra, Baldini sceglierà uno tra Ricci e Matos. Oggi è in agenda una seduta pomeridiana.