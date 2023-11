La squadra. Biancorossi a riposo. Domani la ripresa

Il Perugia oggi si ferma. I biancorossi, reduci dalla trasferta di Pineto, avranno un giorno di riposo. Francesco Baldini, che ieri era squalificato dopo il rosso rimediato nel match con il Gubbio, ha dato appuntamento alla squadra per domani pomeriggio, per iniziare a pensare al prossimo appuntamento, sabato al "Curi" contro la Carrarese (fischio di inizio alle 18,30). Il programma proseguirà con una seduta mattutina, martedì. Alla ripresa dei lavori fari puntati sulle condizioni di Gabriele Angella che ha saltato le ultime due gare per un risentimento muscolare. Il capitano biancorosso ha comunque già iniziato le cure del caso. La settimana di lavoro in più consentirà a Dell’Orco di riprendere il ritmo e non si esclude il suo rientro sabato contro i toscani, anche se Baldini potrebbe optare per un rientro graduale del centrale.