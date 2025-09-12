La squadra. Calapai prepara il rientro. Nodi da sciogliere in attacco

Il Perugia prepara la partita di domenica al Curi contro l’Ascoli. I biancorossi vanno a caccia della prima vittoria stagionale con qualche problema in difesa. Vincenzo Cangelosi non avrà a disposizione il solito Lewis, Nwanege deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica, mentre Riccardi è ai box per l’infortunio di sabato sul campo del Gubbio.

Il difensore centrale, uscito dall’ospedale, ieri ha fatto visita ai compagni di squadra che si allenavano in vista del match coi bianconeri. In campo e quindi disponibile Calapai che potrebbe anche partire dal primo minuto.

Il Perugia in vista della gara ieri ha svolto un test con la Primavera, a porte chiuse. Cangelosi ha provato la squadra in vista dell’impegno casalingo. In difesa, davanti a Gemello, sulla fascia destra è ballottaggio tra Calapai e Megelaitis, con il secondo che all’occorrenza si candida anche per una maglia dal centro della difesa. Entra in ballottaggio con Angella e Dell’Orco: in tre per due posti. Cangelosi valuterà le condizioni di Dell’Orco che ha giocato l’intera gara di Gubbio anche se non al meglio della condizione.

Mentre sulla fascia sinistra scatterà la conferma per Giraudo.

In mezzo al campo, invece, Torrasi e Joselito sono in ballottaggio per il ruolo di regista, a supporto del play ci saranno Tumbarello e Giunti.

Qualche dubbio, invece, per quanto riguarda il tridente d’attacco: Montevago dovrebbe riavere una maglia dal primo minuto, Manzari, Kanoute, Matos e Bacchin sono in corsa per due maglie con i primi due che partono favoriti.

L’allenatore biancorosso ha ancora due sedute di allenamento per scegliere gli interpreti e curare i dettagli: oggi pomerggio e domani mattina nella rifinitura.