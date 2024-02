La squadra. Domani la ripresa. Dell’Orco da valutare

I biancorossi oggi resteranno a riposo. L’allenatore ha concesso al gruppo un giorno libero anche se il prossimo appuntamento sarà sabato sera (ore 20,45), ancora al Curi, contro la Recanatese. Il Perugia si ritrova domani pomeriggio a Pian di Massiano per iniziare a preparare la sfida contro i marchigiani, la seconda consecutiva in casa. Alla ripresa, fari puntati su Dell’Orco che si è fermato nel primo tempo per un risentimento muscolare. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma sarà valutato. La settimana sarà importante anche per i rientri, attesi, di Bozzolan e Vazquez: l’esterno sinistro e l’attaccante, dopo un lungo stop, sono attesi per il lavoro con la squadra. Da valutare la condizione di Angella che potrebbe rientrare per la gara di sabato. Contro la Recanatese torna a disposizione Kouan, che ha scontato il turno di squalifica.