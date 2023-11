La squadra. Ieri un giorno di riposo. Oggi ripresa all’antistadio

PERUGIA - Francesco Baldini, dopo il successo con il Gubbio, ha concesso alla squadra un giorno libero. Niente seduta di ripresa ieri, ma appuntamento spostato a oggi pomeriggio, a Pian di Massiano. Alla ripresa della preparazione, in vista della partita di sabato con il Pineto, fari puntati sulle condizioni di Angella: il capitano biancorosso ha recuperato dal problema che lo aveva frenato la scorsa settimana ma Baldini ha preferito non rischiarlo per la sfida con il Gubbio. È stata così anche l’occasione per vedere all’opera Morichelli e sapere di avere un’alternativa valida. La squadra inizia così a preparare la gara di sabato con un’incognita: a ieri sera la società di Pian di Massiano non conosceva ancora la sede dell’incontro. Due le possibilità, la sede di Teramo (che ha ospitato i biancorossi in Coppa Italia con il Monterosi) o quella di Pineto. Oggi è prevista la comunicazione ufficiale.