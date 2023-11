La squadra. Martedì la ripresa. A Olbia senza Iannoni

I biancorossi, dopo il pareggio con la Carrarese, si fermano per due giorni. Il Perugia si ritrova martedì mattina per iniziare la preparazione in vista della partita con l’Olbia in programma domenica. La squadra si allenerà ancora sul campo sintetico di Ellera. Per il prossimo incontro Francesco Baldini dovrà rinunciare a Edoardo Iannoni: il centrocampista era diffidato e ieri ha rimediato il giallo che gli costa la squalifica per la trasferta in Sardegna (i biancorossi partiranno sabato, da Fiumicino). Un’assenza pesante per Baldini, in mezzo al campo, che si somma a quella quasi certa di Vazquez. Alla ripresa della preparazione, fari puntati sulle condizioni dell’attaccante che ha riportato un problema muscolare e che difficilmente potrà farcela. Una settimana di lavoro in più sarà importante anche per le condizioni di Dell’Orco.