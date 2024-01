La squadra. Otto assenze per il posticipo . Bozzolan alza bandiera bianca

Tante assenze per la trasferta di Pescara. Alle già note defezioni di Vazquez, Morichelli, Mezzoni, e Lisi, si è aggiunta la certezza del forfait di Ricci (nemmeno convocato per la panchina), poi quella di Bozzolan per un colpo rimediato nella rifinitura e quelle di Acella e Furlan che sembrano legate al mercato. Già, perché per il portiere biancorosso avrebbero bussato alcune formazioni: oltre al Lecco, a inizio mercato, nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio anche il Foggia. Mentre per il centrocampista, che non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione, avrebbero fatto un sondaggio almeno quattro formazioni di Lega Pro. Tornano alle disponibilità per la gara con il Pescara, Formisano ha i giocatori contati sulle fasce, Paz a destra e Cancellieri sulla fascia mancina.

Passo indietro in difesa: Lewis potrebbe avere una chance in avvio insieme a Angella e Dell’Orco.

Nel 3-5-2 che dovrebbe scegliere Formisano, quindi, oltre a Paz e Bozzolan sulle corsie di centrocampo, il tecnico dovrebbe optare per Torrasi in regia, mentre per le altre due maglie sono favoriti Iannoni e Santoro, con Kouan, comunque, non tagliato fuori ma in ballottaggio fino all’ultimo. In attacco, invece, Matos è rientrato in gruppo dopo il permesso ottenuto in settimana ed entra in ballottaggio con Seghetti. Ma l’idea iniziale di Formisano dovrebbe essere quella di proporre in avvio la coppia formata da Seghetti e Sylla.